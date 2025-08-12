On a navigué sur le Léman avec un Charmeysan membre de la confrérie des pirates d'Ouchy depuis 15 ans

Pour ce sixième épisode de notre série consacrée aux moyens de locomotion peu ordinaires, embarquons à bord de La Vaudoise.

KARINE ALLEMANN

Sur le quai d’Ouchy, elle en jette, La Vaudoise, fière barque presque centenaire de 22,5 mètres de long. Quand l’équipage débarque béret sur la tête, foulard rouge autour du cou et les bras chargés de victuailles, l’intérêt depuis une terrasse de la place de la Navigation grandit. Un couple un brin mauvaise langue se demande si ces messieurs vont juste boire l’apéro à bord, ou s’ils vont vraiment naviguer.

Bien sûr qu’ils vont naviguer! Ces hommes sont les pirates d’Ouchy, mille sabords! Et, l’appel du large, ils y répondent très régulièrement à la belle saison. Principalement pour balader des curieux en sorties d’entreprise ou en sorties individuelles…