Parents et école, une relation de plus en plus problématique

Les petits Fribourgeois retrouveront les bancs de l’école le 28 août, après tous leurs camarades romands. Cette année, le canton met l’accent sur le co-enseignement, le climat scolaire ou encore un Parlement des élèves.

ANGIE DAFFLON

RENTRÉE SCOLAIRE. Les vacances d’été touchent à leur fin. «Enfin», diront certains: 49 300 Fribourgeois retrouveront les bancs d’école le 28 août, après tous leurs camarades romands. La Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) a présenté les spécificités de la rentrée à la presse vendredi.

● EFFECTIFS

De la 1H au secondaire 2 (S2), l’école fribourgeoise compte 256 élèves de plus que l’année dernière. Un effet «bébés Covid»? «A Fribourg, nous ne constatons pas cet effet, a souri la directrice de la DFAC Sylvie Bonvin-Sansonnens. Nous avons…