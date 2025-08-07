Pleine de bonnes intentions

En 2012, la restauration fantasque d’une fresque en Espagne rend célèbre un petit village et une octogénaire, peintre amateure. Un raté mémorable qui mérite sa place dans notre série d’été sur les losers attachants.

ÉRIC BULLIARD

Borja, province de Saragosse. Un village espagnol banal. Moins de 5000 habitants et, à quelques kilomètres de là, dans la campagne, un ermitage du XVIe siècle. Son église abrite une fresque sans grand intérêt, signée d’un peintre mineur. En août 2012, une brave octogénaire allait la rendre mondialement célèbre. Grâce à sa tentative de restauration de l’œuvre, peut-être la pire et la plus célèbre de l’histoire de l’art.

Professeur de dessin à Saragosse, Elías García Martínez (1858-1934) passait ses vacances à Borja quand il a réalisé, vers 1930, ce portrait du…