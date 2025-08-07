Quand la restauration des œuvres d'art rate

jeu, 07. aoû. 2025

L’Ecce homo revu par Cecilia Giménez Zueco demeure le plus emblématique raté de la restauration d’art, mais il n’est pas le seul à avoir fait parler de lui ces dernières années. Curieusement, les cas les plus médiatisés proviennent souvent d’Espagne. Peut-être en raison d’une lacune législative: la loi permet à tout un chacun, même sans aucune formation, d’entreprendre des restaurations sur des œuvres d’art. Au grand dam de l’Association professionnelle des restaurateurs et conservateurs d’Espagne, qui est intervenue à diverses reprises pour réclamer une réglementation plus stricte.

En attendant, le web a pu régulièrement faire des gorges chaudes de photos avant/après. En novembre 2020, l’artiste Antonio Guzmán Capel postait sur Facebook le résultat d’une intervention plutôt maladroite,…

Culture

