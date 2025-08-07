Quand la restauration des œuvres d'art rate

L’Ecce homo revu par Cecilia Giménez Zueco demeure le plus emblématique raté de la restauration d’art, mais il n’est pas le seul à avoir fait parler de lui ces dernières années. Curieusement, les cas les plus médiatisés proviennent souvent d’Espagne. Peut-être en raison d’une lacune législative: la loi permet à tout un chacun, même sans aucune formation, d’entreprendre des restaurations sur des œuvres d’art. Au grand dam de l’Association professionnelle des restaurateurs et conservateurs d’Espagne, qui est intervenue à diverses reprises pour réclamer une réglementation plus stricte.

En attendant, le web a pu régulièrement faire des gorges chaudes de photos avant/après. En novembre 2020, l’artiste Antonio Guzmán Capel postait sur Facebook le résultat d’une intervention plutôt maladroite,…