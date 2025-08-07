A Rue, le Circuit secret plonge les visiteurs au cœur de l'Histoire grâce au digital

Lancé en juin 2024, le Circuit secret de Rue a déjà attiré 5756 visiteurs, en majorité fribourgeois. Un parcours autonome qui mêle ruelles médiévales, portes grinçantes et animations contemporaines.

VINCENT CAILLE

RUE. La poignée n’attend qu’un signal. Celui du boîtier noir vissé à son flanc. Le visiteur approche le téléphone, il vibre et le battant cède dans un souffle de gonds centenaires. Pas de trousseau massif, ni de clé forgée, ici, le médiéval s’accommode du numérique. Rue, plus petite ville d’Europe, a choisi cette alliance improbable pour franchir des seuils façonnés il y a des siècles. Le tout grâce à une technologie de poche. «C’est le seul circuit 100% digital en Suisse», précise Joséphine Koenig, responsable du projet à l’Office du tourisme de Romont et sa région. Un concept…