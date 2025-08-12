S’entraîner à se rendre à l’école à pied

RENTRÉE SCOLAIRE. La rentrée scolaire se rapproche. Pour nombre d’écoliers, l’expérience débutera par la route, sur le chemin de l’école. Dans un communiqué diffusé ce lundi, l’Association transports et environnement (ATE) attire l’attention sur le fait que cette étape nécessite une préparation. L’association encourage en effet les parents à explorer le chemin de l’école avec leur enfant avant la rentrée. «Cela permet aux plus jeunes d’apprendre à se déplacer en toute sécurité et de manière autonome dans la circulation.» En cas de situations complexes ou risquées, l’ATE encourage les parents à prendre contact avec la commune. Elle suggère aussi de choisir le chemin le plus sûr, «même s’il n’est pas le plus court». ARY