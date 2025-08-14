Sans société de développement, Broc opte pour une association

L’année dernière, plusieurs sociétés de développement se sont dissoutes.

Pour continuer de promouvoir et animer le village, Broc a récemment constitué une association, Anim’Broc.

Parmi les projets en cours, elle s’attèle à la création de parcours didactiques dans le village.

TOURISME LOCAL. Depuis un an, Broc doit conjuguer sans société de développement (SD). Comme d’autres, celle de Gruyères-Moléson-Broc s’est dissoute, la nouvelle loi sur le tourisme ne reconnaissant plus ces structures (La Gruyère du 25 mai 2024). Il aura fallu quelques mois de réflexions, mais le fief chocolatier a finalement trouvé une solution pour assurer sa promotion et son animation, sous la forme d’une association. Ainsi Anim’Broc s’est constituée récemment. Un peu à la manière d’une société d’intérêt villageois,…