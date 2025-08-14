RTS 1, JEUDI, À 20 H 05
Olly, 13 ans, tué par les réseaux sociaux
Comment un simple message sur les réseaux sociaux a-t-il pu conduire à la mort d’un adolescent, poignardé sans retenue pas deux camarades? De l’insouciance d’un jeune garçon à la violence meurtrière d’autres enfants, ce reportage bouleversant révèle les dessous d’un drame qui a choqué l’Angleterre. Grâce aux témoignages des proches et à une reconstitution minutieuse de l’enquête, Temps Présent dévoile comment les réseaux sociaux ont transformé une dispute ordinaire en tragédie sanglante. ■