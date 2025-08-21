Un avion? Un oiseau?… Non, Rocketeer!

1

Les frères Buntschu à la barre de Bussard Immobilier

Après Roger Bussard et Pierrette Buntschu, c’est la troisième génération qui a récemment repris les rênes de l’agence immobilière implantée en Gruyère depuis 1969. Interview d’Adrien et de Grégoire Buntschu.

YANN GUERCHANIK

ENTREPRISE. Pour eux, l’immobilier est une histoire de famille. Après leur grand-père et leur mère, Adrien et Grégoire Buntschu ont repris cette année les commandes de l̵…