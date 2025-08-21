Un avion? Un oiseau?… Non, Rocketeer!

BANDE DESSINÉE
Mark Waid et Chris Samnee
ROCKETEER, LA CARGAISON MAUDITE
Delcourt
Cliff Secord a un secret. Un grand. Il peut voler. Rien de magique là-dedans: il a découvert un prototype de fusée dorsale qui lui permet de batifoler dans les airs de façon autonome. Jeune pilote d’avion, Cliff Secord est donc aussi le justicier Rocketeer, avec sa veste de cuir et son drôle de masque doré. A l’aube de la Seconde Guerre mondiale, dans ces nouvelles aventures imaginées par Mark Waid (scénario) et Chris Samnee (dessin), notre héros doit sauver sa fiancée, l’indécise Betty, d’horribles malfrats à la solde des Nazis. Ils ramènent dans la soute de leur bateau un butin très particulier: il provient d’une île mystérieuse en forme de crâne où habitaient autrefois un gorille géant et des créatures…