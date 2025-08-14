Un concept inédit mêlant humour et convivialité à Attalens

Le 4 septembre, Attalens accueillera le premier spectacle de la saison culturelle intitulée Humour en Veveyse. Un concept qui a déjà séduit ailleurs en Suisse romande.

VALENTIN CASTELLA

ATTALENS. Le 4 septembre marquera l’ouverture d’une nouvelle saison culturelle à Attalens. Pour inaugurer cette première édition, le comédien et humoriste Pierre Aucaigne montera sur scène à 19 h. Quatre spectacles se succéderont entre septembre et décembre dans la salle de l’Auberge de l’Ange.

Le village veveysan sera l’hôte d’un concept plutôt original: Humour en Veveyse. Celui-ci s’inscrit dans la lignée d’événements régionaux déjà bien établis, tels qu’Humour sur la côte à Etoy, Humour dans les prés à Mézières (VD) et Humour à la Vallée au Brassus.

La fondatrice et comédienne Viviane Bonelli retrace la…