Un nouvel accueil à La Croix-de-Fer aux Allières

ALLIÈRES. C’est en toute discrétion que l’Hôtel-Restaurant de la Croix-de-Fer aux Allières a changé de tenanciers. Depuis mars dernier, Marielle et Yann Robadey gèrent l’établissement, après le départ à la retraite de Philippe Roch, qui a tenu l’auberge durant 22 saisons. Celui-ci est toujours propriétaire du lieu, «qui est actuellement en passe d’être vendu», explique-t-il, espérant que l’affaire sera conclue d’ici à la fin de l’année.

Les actuels locataires ont donc un contrat de bail jusqu’au terme de la saison, soit le 2 novembre. La Croix-de-Fer reste fidèle à son histoire «avec une restauration locale. Et les clients sont contents», se plaît à relever Marielle Robadey. L’établissement est ouvert du mercredi au dimanche en août et du jeudi soir au dimanche en septembre et en…