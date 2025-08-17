Un professeur préside les Vert’libéraux

ASSEMBLÉE. Le parti des Vert’libéraux du canton de Fribourg a élu jeudi soir Mathias Rossi à sa présidence. Professeur à la Haute Ecole de gestion Fribourg (HEG), responsable de l’institut Innovation sociale et publique, membre du parti depuis trois ans, l’enseignant était déjà membre du comité cantonal du parti. Face aux échéances électorales communales et cantonales de 2026, «mon rôle consistera d’abord à dégager la ligne commune d’un jeune parti qui a fonctionné jusqu’à présent de manière très participative, à la consolider et à la diffuser», a indiqué le nouveau président. «Le PVL est à un moment charnière et il est prêt à exister comme une force politique autonome.»

L’assemblée a officiellement pris congé de Caroline Revaz, qui présidait le PVL depuis décembre 2021, qui restera…