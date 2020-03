Cordiers Sessions

VOLUMES I & II

www.cousumouche.ch

Il était à Genève un vieil immeuble voué à la démolition. Une ancienne baraque pour travailleurs italiens, un temps transformée en villégiature d’artistes. Un paradis de traviole qui, avant de finir en tas de pierres, a servi de lieu de création et de studio d’enregistrement. Ainsi sont nées les Cordiers Sessions, du nom de cette bâtisse de ce quartier des Eaux-Vives.

Il y avait là l’écrivain et chanteur Michael Perruchoud, ses complices guitaristes Anthony Weber (Ostap Bender) et Sébastien Gabriel (les Extrêmes Suisses), ainsi que l’auteur-compositeur irlandais David Powell. Une fine équipe agrémentée de gens de passage et une envie folle d’utiliser ce prétexte pour laisser cours à leur hypercréativité. Après un excellent premier…