LA ROCHE

Ce 20 février, Benoît Risse a quitté subitement les siens, à la suite d’un malaise cardiaque.

Benoît est né le 21 août 1962, dans le foyer de Rémi et Thérèse Risse, à La Roche. Il grandit entouré de ses deux frères et de sa sœur: Pierre-Alain, qui s’en est allé en 2013, Lulu et Meinrad. Il entretenait avec ces derniers, ainsi qu’avec ses parents, des liens étroits et réguliers.

En 1989, il épousa Marie-Madeleine Schouwey, déjà maman de Thierry et Laetitia. Benoît, avec son grand cœur, accueillit ces deux enfants comme les siens. Par la suite, il eut le bonheur de voir naître ses fils Morgan, en 1990, et Benjamin, en 1993. Puis vinrent ses petits-enfants adorés: Nala, Lise et Jules. Pour Benoît, sa famille passait avant tout et faisait son bonheur.

Il avait fait un apprentissage…