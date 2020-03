ATTALENS

Félix Savoy est né le 19 décembre 1927 dans la ferme du Bugnon. Il fréquente l’école de Vuarat. Passionné par la sylviculture, il suit des cours à Bellelay dans le Jura. Alors qu’il a la possibilité de reprendre le poste de gardeforestier de son papa, il cède sa place. En effet, l’amour de la terre l’emporte et le reconduit à ses racines: la ferme.

A 27 ans, il épouse Clairette. Christian naît en 1954 et Annie un an plus tard. Très bricoleur, Félix Savoy entreprend lui-même de nombreux travaux pour rénover la ferme. La famille s’agrandit avec les naissances de Pierre en 1961 et de Marie-Joe en 1963. Au Bugnon, la fratrie profite de son enfance innocente, joue dans les champs où fleurissent les narcisses en abondance.

Le ciel s’assombrit en 1973 lorsqu’un cancer emporte Christian…