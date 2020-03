«Devant la mise en danger du personnel et afin de protéger les ouvriers présents, le syndicat Unia se voit dans l’obligation de bloquer le chantier de la route des Arsenaux à Fribourg.» L’action a débuté hier à 7 h et les travaux ont été arrêtés un temps, communique le syndicat. Après avoir fait une inspection, Unia avait constaté que de nombreux points n’étaient pas respectés, notamment par l’entreprise Implenia. Unia dit agir «afin de mettre les ouvriers et leurs familles à l’abri» et afin d’aider la police et la SUVA «dans la tâche colossale de sécurisation des chantiers qui ne respectent pas les directives de l’OFSP». XS