Le recours massif au télétravail, aux visioconférences et à l’école à domicile n’impacte que peu l’exploitation de l’opérateur local net+ FR.

JEAN GODEL

CORONAVIRUS. Avec onze autres sociétés partenaires, net+ FR, basé à Bulle, est relié au réseau de netplus.ch par de la fibre optique. Depuis Bulle et Fribourg, net+ FR couvre l’ensemble du canton et distribue ses flux internet et TV en utilisant trois technologies: la fibre optique avec son partenaire ftth Fribourg, le réseau câblé du téléréseau de Gruyère Energie, enfin le réseau de l’opérateur national Swisscom.

A entendre Frédéric Sudan, directeur de net+ FR, l’explosion actuelle de la demande en flux internet engendrée par la crise du Covid-19 ne fait pour l’instant courir aucun risque de surcharge. Interview.

Constatez-vous une…