Regard d’écrivaine

PAR MÉLANIE RICHOZ

Pour poser un autre regard sur la crise que nous traversons, La Gruyère a donné carte blanche à des gens de plume. Des écrivains et écrivaines fribourgeois(e)s et romand(e)s ont accepté de livrer un texte inédit, afin d’éclairer nos jours sombres par leur sensibilité et leur talent. Début avec la Gruérienne Mélanie Richoz.

Discussion, parmi tant d’autres, avec mon mouflet de trois ans et demi en ce dixième jour d’auto-quarantaine:

– Pourquoi la sorcière est plus forte que les Pères Fouettards?

– Parce qu’elle concocte des potions magiques.

– Pourquoi elle a qu’une dent?

– Les autres sont tombées, elles étaient toutes pourries.

– Pourquoi elles étaient pourries?

– Elle ne les lavait pas.

– Pourquoi elle ne les lavait pas?

– Parce qu’elle n’avait pas envie.

–…