Roger Morand s’est paisiblement endormi le 23 mars dans sa 90e année. Il est né le 9 septembre 1930 dans le foyer d’Auxence et Aline Morand, à Vuadens. Il était le deuxième d’une fratrie de deux enfants. Roger pratiqua la lutte et la gymnastique. En 1954, il épousa Marinette Tornare, qui lui donna deux enfants, Josiane et René. L’automne passé, Roger et Marinette avaient fêté leurs 65 ans de mariage en famille. Roger rendait ses petits-enfants et ses arrière-petitsenfants très fiers.

Roger est resté fidèle à l’usine Guigoz, à Vuadens, où il a travaillé comme mécanicien durant quarante-quatre ans. Durant son temps libre, il adorait bricoler, souder, réparer des machines que les agriculteurs des alentours lui apportaient. Il aimait travailler le métal et il fabriqua même des «bâtons de…