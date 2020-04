Spécialisée dans l’analyse de données, Swiss-SDI a développé un modèle qui permet de prédire le pic de l’épidémie. Ses travaux intéressent un hôpital universitaire.

SOPHIE ROULIN

STATISTIQUES. Quelle va être l’évolution du Covid-19 en Suisse? Pour répondre à cette question, les mathématiciens de la société gruérienne Swiss-SDI ont développé la semaine dernière un algorithme complexe, avec l’appui d’un expert en épidémiologie. Objectif: prévoir la date du pic de la maladie dans notre pays. Une publication sur le réseau social professionnel LinkedIn a déjà attiré l’attention d’un hôpital universitaire.

«Depuis le début de la pandémie, on regarde attentivement les publications sur internet, explique Brice Repond, l’un des quatre fondateurs de Swiss-SDI. Et on a constaté qu’il y avait…