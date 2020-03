Dans leur communiqué, les responsables de l’OCC invitent la population fribourgeoise à appeler ce nouveau numéro – 026 552 60 00 – et uniquement celui-ci, pour toutes les questions qu’elle se pose en terme de vie quotidienne et/ou pour un éventuel soutien psychologique en lien en lien avec la pandémie Covid-19.

Pour rappel, voici les hotlines actuelles de l’Etat de Fribourg en lien avec la crise COVID-19 :

> Hotline « Vie quotidienne et soutien psychologique » : 026 552 6000, tous les jours, de 8 h à 18 h (détail ci-dessus)

> Hotline « Santé » : 084 026 1700, tous les jours, de 8 h à 23 h

> Hotlines « Economie »: « Prêts et cautionnements » [PromFR] : 061 202 02 04 (F/D) et 026 304 14 10 (F/D). Du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 13 h à 17h; « Réductions d’horaire de travail » [SPE] : 026 305 96 57 | Du lundi au vendredi de 8 h à 11h30 et de 14 h à 16h30