Bilan positif pour la fin des vacances

Ce week-end, les Fribourgeois ont, globalement, bien respecté les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

COVID-19. Dans un communiqué bilan dressé dimanche soir, la police cantonale estime que la population a, globalement, bien joué le jeu ce dernier week-end de vacances pascales, malgré les conditions météo qui invitaient à sortir. Les patrouilles étaient largement présentes sur le terrain, assure-t-elle, notamment sur les divers «points chauds» que compte le canton.

Huit accidents

Cela dit, pas moins de 82 amendes d’ordre ont toutefois été infligées pour des rassemblements de plus de cinq personnes et des constats de non-respect de la distanciation sociale. Et quatre rapports de dénonciation seront transmis à la justice, notamment pour non-respect d’une…