Johanna Sudan

née Waeber

BROC

Johanna est née le 1er mai 1933 à Heitenried, au sein du foyer de Franz et Sophie Waeber-Portmann. Elle passa son enfance en Singine, entourée de ses frères et de sa sœur. Après un apprentissage de couturière, elle vint en Gruyère apprendre le français et elle y rencontra Firmin, qui devint son mari le 8 octobre 1955.

Johanna eut le bonheur de donner naissance à six enfants, trois garçons et trois filles. Par la suite, huit petits-enfants et trois arrière-petitsenfants vinrent agrandir la famille.

Elle fit profiter tous ses proches de ses talents de couturière et elle portait elle-même avec fierté ses créations. Elle aimait faire des marches en Gruyère et appréciait les escapades avec ses enfants ainsi que les sorties avec les retraités de Nestlé.

Johanna adorait s’occuper…