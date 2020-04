Les semences sous conditions

Les semences, les plantons et le terreau pourront à nouveau être vendus. L’Organe cantonal de conduite (OCC) a décidé d’assouplir les conditions de vente de ces denrées, a-t-il communiqué hier. Il répond ainsi à une demande de la population, mais souligne qu’une réglementation stricte sera appliquée et qu’elle fera l’objet de contrôles réguliers.

Ainsi, à partir d’hier, il est à nouveau possible d’acheter des semences, des plantons et des terreaux par internet, avec livraison à domicile. Le retrait de marchandise par un système de drive-in est également autorisé. «Les clients doivent toutefois rester dans leur véhicule et retirer leurs produits à tour de rôle», indique l’OCC, ajoutant que ce type de retrait ne devait pas occasionner de bouchons ni de perturbations de la circulation à…