Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10



Noblesse de cœur

Avec sa queue de cheval et son style décontracté, Pierre de Buren ne ressemble pas vraiment à un baron! Il est pourtant le maître des lieux au château de Denens, près de Morges. Une demeure vieille de mille ans, que sa famille habite depuis sept générations et qui regorge de souvenirs liés à ses illustres ancêtres: tableaux et outils anciens aux murs, chambres oubliées d’un autre temps. Le châtelain, qui est aussi vigneron, ouvre tout grand les portes de son domaine. L’homme cultive à son rythme un art de vivre tourné vers le partage et les autres…

La forme de l’eau

Claude Bernhard est géochimiste de formation, une scientifique qui transpose l’austérité de sa branche en regard pluriel et artistique sur la nature. Elle transforme la matière et la…