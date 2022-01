L’intégration toujours soutenue

MIGRANTS. Le Conseil d’Etat informe qu’il va poursuivre en 2022 sa politique d’intégration des migrants et de prévention du racisme. Il mettra ainsi en œuvre son troisième Programme d’intégration cantonal. Le premier avait été lancé en 2014.

Doté d’une enveloppe annuelle de 2,29 millions, répartie entre la Confédération, le canton et les communes, à laquelle s’ajoutent les forfaits d’intégration pour le domaine de l’asile et des réfugiés, ce programme «permettra de consolider les acquis et de poursuivre la mise en œuvre des objectifs spécifiques de l’Agenda intégration suisse pour le domaine de l’asile et des réfugiés», explique l’Etat.

Prévention du racisme

Un certain nombre d’enjeux sont énumérés. Parmi les principaux: l’accessibilité des publics cibles aux mesures, le renforcement de…