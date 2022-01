La tournée des crèches

A propos des décorations de Noël dans les églises gruériennes.

Par ces quelques lignes, je voudrais faire part de la petite tournée que nous avons réalisée pendant les fêtes. Nous sommes allés visiter les crèches de plusieurs églises de la Gruyère, en passant par Bellegarde, Charmey, Cerniat, puis Montbovon, Albeuve, Lessoc, Grandvillard et Estavannens. Quel travail et quelle patience! Les personnes qui ont érigé ces crèches, toutes plus belles les unes que les autres, ont fait un travail remarquable. Bravo à tous ces bénévoles pour leur dévouement. Vivement Noël prochain! Michel Carrard, Bulle