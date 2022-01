Les adieux du poète

LIVRES

Pierre Chappuis

LA NUIT MOINS PROFONDE

Empreintes, 96 pages

Disparu il y a tout juste un an (quelques jours avant son 91e anniversaire), le poète neuchâtelois Pierre Chappuis a laissé cet ultime ouvrage, écrit et construit avec la conscience qu’il serait le dernier. C’est un plaisir émouvant de retrouver cette voix, parmi les plus importantes de la poésie suisse contemporaine. Le livre reprend certains poèmes anciens (remaniés ou non) et offre des échos avec le premier recueil, Ma femme ô mon tombeau, paru en 1969. Déjà, Pierre Chappuis le dédiait à son unique amour, la compagne d’une vie, décédée il y a quelques années et à qui il dédie également cette magnifique Nuit moins profonde.

«Mon amour, désormais hors d’atteinte, sois, noir éclat, cette corneille juchée au sommet d’un…