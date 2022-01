Nouvelles règles de quarantaine dès lundi

La DSAS a annoncé ce dimanche que la durée de la quarantaine est désormais réduite à sept jours au lieu de dix.

Le communiqué précise que seuls les cas-contacts «faisant ménage commun avec la personne infectée et ceux ayant eu un contact intime avec elle sont placées en quarantaine». Les concernés peuvent toutefois être exemptés s’ils «ont reçu leur dernière dose de vaccin (primovaccination ou booster) il y a moins de quatre mois», ou s’ils sont guéris depuis moins de quatre mois.

Le médecin cantonal recommande aux cas-contacts n’étant pas soumis à la quarantaine de se faire tester dans les quatre à sept jours après le dernier contact avec la personne infectée et de porter un masque «comme recommandé par l’OFSP et lors de tout contact avec autrui pendant sept jours après le dernier contact avec la personne positive». Il les invite également à éviter les lieux publics, à «limiter autant que possible les contacts» et à «maintenir une distance de 1,5 mètre avec leur entourage.

La DSAS explique que les informations actuellement disponibles sur le variant Omicron «suggèrent une durée d’incubation plus courte des infections (temps médian: trois jours) et une contagiosité élevée en début d’infection». Elle ajoute que malgré l’augmentation de l’offre de tests, la situation est «très tendue» au centre cantonal de dépistage. La priorité est donc donnée aux personnes présentant des symptômes. Toute personne souhaitant se faire tester pour obtenir un certificat a l’obligation de prendre rendez-vous.