Vaccination des enfants dès samedi

COVID-19. La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a communiqué hier sur la vaccination et sa troisième dose. Elle rappelle que le booster peut être administré «pour autant que la dernière dose de vaccin reçue date de plus de quatre mois». Le communiqué ajoute que la vaccination des enfants de 5 ans et plus débutera ce samedi 8 janvier au centre de vaccination d’Agy, à Granges-Paccot, où 95 enfants recevront déjà leur première dose alors que 230 sont en attente d’un rendez-vous.

Depuis hier, le centre de vaccination de Bulle est ouvert sept jours sur sept. Etant donné que sa capacité est moins importante que celle d’Agy, la DSAS recommande aux intéressés de s’inscrire dans les deux centres cantonaux. Elle souligne également que les plus de 65 ans sont «priorisés par le…