Kathy, une adolescente secrète et rebelle n’a qu’une idée en tête: fuir l’établissement psychiatrique dans lequel on l’a enfermée. Très vite elle s’en échappe pour retrouver son père, le seul à pouvoir la libérer de «cette prison». Contre toute attente, ses compagnes de chambrée, Nabilla et Carole, aussi barges que loufoques, s’invitent dans cette fugue improvisée… Mardi, à 22 h 55, sur RTS 2