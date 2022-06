Déjà des problèmes de parcage (de charrettes) à Bulle en 1880

A partir du milieu des années 1860, les premiers photographes s’installent à Bulle. Parmi eux, le trop méconnu Jules Gremaud est l’un des premiers à forger l’image d’une Gruyère à la fois urbaine et intemporelle. Et à ancrer ces stéréotypes dans l’inconscient collectif.

Au premier plan, un cheval un peu flou broute du foin sur la terre battue de l’avenue (!) de la Gare, à Bulle. Plus loin, une vingtaine de charrettes sont agglutinées devant un estaminet très fréquenté, à l’angle du Tilleul. «Déjà des problèmes de parcage en ville!» entend-on marmonner avec un décalage prémonitoire de 140 ans. Sur la photo, on repère deux autres établissements publics: un café dans le bâtiment historique du Gruyérien et, en face, La Croix-Blanche, qui a succédé à la fameuse auberge A la Mort, dont…