Du respect pour les joueurs du FC Ueberstorf

CLARIFICATION

«Ce sont des criminels, des voyous!» A ce blâme adressé par une supportrice de football et relayé dans LaGruyère de mardi, le club du FC Ueberstorf tient à clarifier: «En tant que président, je n’accepte absolument pas les propos de cette personne et leur retranscription dans le journal, indique Richard Schafer. Nos joueurs ne sont en aucun cas des voyous ou des criminels. Ce match d’un très haut niveau contre Gumefens/Sorens a été engagé, mais toujours correct.» LaGruyère condamne fermement les attaques adpersonam et présente ses excuses au FC Ueberstorf pour la façon dont ces propos ont été rapportés. Le respect et le fair-play doivent être la règle absolue pour les joueurs comme pour les spectateurs au bord des terrains de football. GRU