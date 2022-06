FC Bulle: un premier pas avec Golliard et la manière

Mercredi soir au stade de Bouleyres, les Bullois ont terrassé Wohlen 4-1 au match aller des finales de promotion. Un exploit qu’il s’agira de rééditer samedi en Argovie pour continuer à rêver.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Dès la première minute, le public de Bouleyres a vibré. Jusqu’à la 93e et dernière, il a tremblé. Et à la fin, sur le coup de 21 h 20, il a pu fêter le morceau de bravoure réalisé par son équipe. Le FC Bulle, Petit Poucet présumé, a terrassé Wohlen 4-1 au match aller des finales de promotion. Un exploit qui ne peut pas rester sans lendemain, tant les hommes de Lucien Dénervaud ont été brillants face à des favoris argoviens étonnemment timorés. Pour le plus grand bonheur des Bullois et des mille spectateurs mercredi à Bouleyres.

Ce succès porte la marque d’une équipe dévouée…