L’eau, ce bien précieux

A propos de la consommation d’eau, alors que se tient le salon Aqua pro à Espace Gruyère du 8 au 10 juin.

Nous apprécions l’eau, elle nous régénère. Elle fait partie intégrale du fonctionnement de notre vie. Sans elle nous ne pourrions pas vivre. C’est tellement normal d’ouvrir le robinet! Elle arrose nos jardins, nos cultures et nos fleurs. Sans elle la terre cesserait d’être nourricière et la nappe phréatique de se renouveler. Mais voilà, les sources d’eau qui jaillissaient de toutes parts se font plus rares. Le ciel est devenu capricieux, imprévisible, créant le réchauffement climatique. La sécheresse devient un souci majeur selon les régions. Certains pays et des grandes villes doivent rechercher de l’eau ailleurs en la payant cher. Tandis que l’approvisionnement peut devenir parfois…