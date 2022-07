Un dépôt de déchets recyclés prend feu

POSIEUX

Une colonne de fumée se voyait loin à la ronde mardi en fin d’aprèsmidi. Un incendie s’est déclaré sur le site de traitement des déchets de Châtillon sur la commune de Posieux. C’est un dépôt de stockage des déchets recyclés qui a pris feu. Le sinistre a été contenu au niveau du hangar et personne n’a été blessé, selon un communiqué de la police. Les causes de l’incendie ne sont pas connues et une enquête est en cours. Le Service de l’environnement a pris des mesures préventives pour éviter toute pollution.