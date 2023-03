Freddie Mercury, the untold story

ARTE, VENDREDI, À 22 H 25

Freddie Mercury, de son vrai nom Faroukh Bulsara, voit le jour à Zanzibar le 5 septembre 1946. C’est à Bombay, en Inde, où il étudie dans les années 60, qu’il commence à s’intéresser à la musique. En 1970, en Angleterre, il remplace le chanteur du groupe Smile: c’est la naissance de Queen. Très vite, le nouveau groupe délaisse le hard rock pur et dur pour signer des titres inventifs et baroques, diablement efficaces, comme l’emblématique Bohemian Rhapsody. Dans les années 80, il s’inspire des tendances du moment, sans toutefois perdre son style propre. Atteint du sida, Freddie Mercury décède en novembre 1991. Des parents, des amis, des collaborateurs et des artistes comme Mick Jagger, Paul McCartney et Robert Plant brossent son portrait. ■