La SSP demande de ne plus investir dans les énergies fossiles pour financer les retraites

PÉTITION. Le Syndicat des services publics (SSP) a remis hier une pétition en faveur de placements plus durables à la Caisse de pension du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF). Parmi les plus de 2100 signatures, 800 proviennent d’employés de l’Etat, selon le communiqué. La pétition requiert davantage de transparence, la rénovation thermique du parc immobilier détenu par la caisse, la fin des placements dans les énergies fossiles ainsi que des investissements supplémentaires dans les énergies renouvelables. Le SSP demande l’ouverture de négociations sur la politique de durabilité de la CPPEF, et fixe un délai de réponse au 30 avril.