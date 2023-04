Lac Noir: une automobiliste retrouvée morte à proximité de sa voiture

En raison de l’accès difficile au lieu de l’accident, la Colonne de secours du Lac Noir a été engagée afin de prendre en charge la défunte. Un chien, visiblement propriété de celle-ci, a également été retrouvé mort sur les lieux de l’accident.

Les pompiers du Centre de compétence de Guin et de la Haute Singine Planfayon ont été sollicités pour la mise en place d’un barrage dans le lit du ruisseau Euschelbach afin de contenir les hydrocarbures. Le garde-faune s'est rendu sur place et il a constaté que l'écosystème avait été touché.

La voiture démolie a été prise en charge par un dépanneur et elle a été séquestrée pour les besoins de l’enquête. Le procureur de permanence a été informé et des investigations sont en cours afin de déterminer les causes de ce drame.

Appel à témoins :

Toute personne pouvant fournir des informations utiles à l’enquête est priée de contacter la police cantonale au 026 304 17 17.