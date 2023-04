Le chocolat, dopeur de plats

Omniprésent pour le pire ou le meilleur en période pascale sous la forme d’œufs et de lapins, le chocolat peut étonner les palais quand il est utilisé dans des préparations salées. Comme un retour aux sources, la douce amertume cacaotée endosse le rôle de condiment. La volaille en est ravie.

PIERRE-ÉTIENNE JOYE

Un traitement de choc, qu’il nous faut. Et pas question de jouer sur les mots. Quoique. Vous me direz qu’on en a encore sous la ganache pour se faire craquer la cabosse avec des gastro-calembours cucul la praline. D’accord, il en faudra sans doute davantage pour dérider les papilles et détendre les estomacs déjà gavés d’animaux de basse-cour chocolatés. Et que ces poules, lapins, objets ovoïdes et autres cloches soient des délices issus de fins confiseurs ou des versions…