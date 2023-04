Le triplé pour Romain Seydoux

HOCKEY SUR GLACE. Coupe de Suisse, titre national et promotion: le HC Valais Martigny et son attaquant Romain Seydoux ont signé un triplé aussi parfait qu’inespéré. «On n’y croyait pas du tout, mais on a su changer de mentalité durant la saison pour décrocher cette finale attendue depuis tellement longtemps», savoure le Vaulruzien, la voix enrouée au lendemain de l’exploit.

Ce dernier s’est concrétisé jeudi soir sur la glace de Thoune, leader du championnat qui menait encore 1-2 dans la finalissima. C’était compter sans l’abnégation des Valaisans pourtant privés de leur gardien. «Son remplaçant, un jeune de Genève-Servette, a fait un match incroyable», applaudit Romain Seydoux, lui aussi décisif jeudi lors du succès 0-4.

Le numéro 21 du HCV Martigny a inscrit ses 52e et 53e points de la…