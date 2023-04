Magnin «tellement fier et content»

SKI FREESTYLE. Thibault Magnin (photo) ne redescend plus de son nuage depuis son triomphe au Red Bull Infinite Lines. Mercredi à Avoriaz (France), l’Hispano-Bullois a damé le pion au champion olympique américain Alexander Hall. «Incroyable! s’exclame le freestyleur de 22 ans. Je suis tellement content et fier de cette victoire obtenue devant mon papa en plus.»

Thibault Magnin ne pouvait pas rêver mieux pour achever un hiver compliqué. «Finir sur la plus haute marche du podium avec des riders que j’admire est la cerise sur le gâteau», savoure celui qui explique son succès simplement. «J’ai ridé sans pression, en me faisant vraiment plaisir, et c’est comme ça que je réussis le mieux! Cela confirme que je suis bien présent parmi les meilleurs mondiaux.» QUENTIN DOUSSE