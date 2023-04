Pixels et caetera

STANLEY. En 1968 sortait sur les écrans le fameux 2001 Odyssée de l’espace, de Kubrick. Et aujourd’hui, nous nous interrogeons sur la nécessité d’un moratoire au développement de l’intelligence artificielle. Il semble tirer d’un seul trait, ce lien entre Carl, l’ordinateur de bord de la station spatiale du film, représenté par un «œil» rouge, et l’intelligence artificielle «incarnée» par ChatGPT (prononcez ji-pythie, comme dans la Grèce antique, du nom de la prêtresse de l’oracle du dieu Apollon – «Si quelques pèlerins nous sont venus de Grèce, qu’ils s’approchent, ainsi qu’il est de règle, dans l’ordre indiqué par le sort: je prophétise, moi, dans celui que me dicte le dieu.» Eschyle, Les Euménides). Donc, faut-il un moratoire sur le développement de l’intelligence artificielle?…