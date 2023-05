C’est la Ligue des champions de la télévision

Mes chats, ma télé et moi

The Voice (TF1) et Top Chef (M6) sont deux des plus beaux programmes de la télévision francophone. On se régale!

À TABLE! Le mercredi sur M6, Top Chef vit sa 14e saison et on ne s’en lasse pas. Parce que la production sait vendre son concours de cuisine comme un thriller, parce que le casting des chefs est parfait et parce que la cuisine a plus que jamais la cote sur petit écran.

Pour durer, l’émission a dû se réinventer. Cette saison, l’idée de la brigade secrète d’Hélène Darroze qui rejoindra les autres finalistes en fin de concours joue les prolongations, une sorte de café gourmand du programme en deuxième partie de soirée. Comme si voir s’affairer ces jeunes chefs pendant deux heures ne nous avait pas rassasiés. Pour la forme, c’est quand même un peu dommage…