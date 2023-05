Doublé en vue à La Berra

CYCLISME. La 2e édition du Grand Prix de la Pédale romande se tient dimanche entre Romont et La Berra. Les dix équipes au départ, dont sept sont semi-professionnelles, se mesureront sur un tracé de 148 kilomètres. Avec une modification de parcours qui rendra le final plus attractif pour les 135 coureurs. «Quelques pentes sévères les attendent depuis Autigny, précise le président d’organisation Cédric Bugnon. La course devrait se décanter dans les 20 derniers kilomètres, et non uniquement dans la dernière ascension.» Une ascension qui avait souri à l’ancien professionnel bernois Marcel Wyss en 2022. «Il sera là pour défendre son titre. Mais Simon Vitzthum pourrait avoir son mot à dire, tout comme plusieurs coureurs italiens.» Cinquième l’an passé, le Charmeysan Guillaume Gachet voudra…