L’Arbanel a lancé les festivités du cinquantième

Avec Scénars, coulisses et caramels, la fête marquant les 50 ans de L’Arbanel a débuté, à Treyvaux. Après la première d’hier soir, des représentations de cette pièce signée Colette Maillard et José Mazzocato se tiennent ce samedi et le week-end prochain, ainsi que les deux premiers soirs du festival qui, à l’Ascension, marquera ce jubilé (La Gruyère du 22 avril). Pour cette production d’envergure, L’Arbanel a réuni d’anciens membres, des comédiens actuels, ainsi que les enfant du Pop-Corn Théâtre. Au total, plus de 40 interprètes se retrouvent sur scène, pour cette pièce qui s’appuie sur des scènes revisitées de films incontournables, en tous genres. Infos sur le site www.arbanel.ch.EB