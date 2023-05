Le Cirque Helvetia s’arrête dans la région

RIAZ. La 47e saison du Cirque Helvetia s’éveille sur son nouveau spectacle, Fascinant, qui saura «emporter l’imaginaire des spectateurs pour leur faire vivre un moment magique et féerique», annonce un communiqué. Le cirque fera une halte à Riaz et donnera deux représentations le mardi 9 mai à 18 h ainsi que le mercredi 10 mai à 15 h. A noter que le week-end prochain, le cirque s’arrêtera à Châtel-Saint-Denis (vendredi 12 mai à 18 h, samedi 13 à 15 h et 18 h, dimanche 14 à 15 h). Le programme sera composé d’acrobates, de jongleurs, de voltigeurs aériens, de magie, d’illusions, de mentalisme et bien sûr de clowns. Réservations au 079 384 30 66 ou via l’adresse mail reservation@cirque-helvetia. ch.