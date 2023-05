Leur délire s’est transformé en victoire

Avec deux amis, Grégory Wicht a gagné samedi l’Endurance de Bagnes. Le trio a notamment devancé le skieur valaisan Justin Murisier. L’ancien champion de Suisse glânois a repris goût à la compétition.

VALENTIN THIÉRY

ENDURO. La carrière de Grégory Wicht est largement derrière lui. En 2015, l’ancien pilote de motocross de Prezvers-Siviriez avait lâché le guidon, fort notamment de deux titres de champion de Suisse 2010 et 2011 en MX2 et de cinq podiums en championnats du monde MX3. «Je ne suis plus du tout en forme, ni investi dans ce sport comme avant», avoue Grégory Wicht. Lui et deux amis se sont pourtant imposés samedi en Valais lors de la 19e édition de l’Endurance de Bagnes qui a attiré 300 participants. Dans une discipline différente de celle qui a fait sa gloire d’antan, Grégory Wicht…