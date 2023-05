Pache fait briller sa commode

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. Orianne Pache a confirmé son titre romand en catégorie P6 samedi à Genève. «Je ne me souvenais plus avoir gagné en 2022. Je l’ai découvert en posant cette deuxième coupe sur ma commode», rit la gymnaste du Lussy, en rien gênée par la pression. «J’étais zen durant toute la compétition. Cela m’a permis d’obtenir cette nouvelle réussite qui me booste pour la suite.»

Des quatre engins, le saut – avec un «très bon tsukahara carpé» selon son coach – est celui qui lui a rapporté le plus de points dans son total de 44,700. Devançant ce week-end-là sa coéquipière Justine Dousse, 4e samedi (43,850). «Justine est toujours là», rappelle Orianne Pache, préférant parler de «petite concurrence» que de «revanche».

Cette saine rivalité pousse la Glânoise de 16 ans à l’excellence. De…