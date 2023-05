Parions sport avec…

Yael Yohans

23 ans, étudiant en théologie, attaquant de La Tour/Le Pâquier

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue

La Tour/Le Pâquier vs Erguël

«Depuis la victoire contre Matran, notre état d’esprit a changé. On met plus d’intensité à l’entraînement et on veut reproduire ça en match.»

Vous préférez… la puissance ou la technique pour vous défaire d’un défenseur?

«La technique. J’aime surtout les feintes de corps, ça fonctionne toujours assez bien en match.»

… être à l’origine ou à la conclusion d’un but?

«A la conclusion. Marquer et être décisif est tellement satisfaisant. Rien ne remplace cette sensation.»

… le coaching de Valon Sefa ou de Magnus Baeriswyl?

«De Valon Sefa. Il donne beaucoup de liberté et de confiance à…